Vittoria, scontro frontale tra due auto in via Lavore: il bilancio è di 4 feriti

E' di quattro feriti il bilancio di un violento scontro tra una BMW e un SUV verificatosi poco prima delle 19 a Vittoria in via Virgilio Lavore, una strada con un lungo rettilineo che invita alla velocità. Le quattro persone ferite sono state ricoverate all'ospedale Guzzardi di Vittoria; le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, agenti della Polstrada, le ambulanze del 118 e la polizia locale che ha eseguito i rilievi per stabilire la dinamica e le responsabilità. Il traffico è stato deviato per consentire di mettere in sicurezza la strada.

(Foto Franco Assenza)