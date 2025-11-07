Abu Maze da Mattarella e Meloni: "Avanti con i 2 Stati"

Incontri al Quirinale e Palazzo Chigi per il presidente palestinese Abu Mazen a Roma. 'L'Autorità nazionale palestinese è un interlocutore fondamentale, occorre procedere con grande concretezza verso la ricostruzione di Gaza e la creazione di due Stati nella regione', ha detto il presidente della Repubblica Mattarella. Obiettivi, ha aggiunto, che 'passano attraverso il disarmo di Hamas'. 'Siamo contrari alla guerra e al terrorismo, vogliamo vivere in un nostro Stato accanto a Israele che abbiamo riconosciuto con gli accordi di Oslo' ma 'ora anche Israele deve riconoscere il nostro Stato e il nostro territorio', le parole del leader dell'Anp. Poi l'incontro di un'ora con la premier. 'Attuare rapidamente il piano Trump', il messaggio di Meloni.