Modella brasiliana aggredita sul treno Bergamo - Milano

Malmenata lunedì mentre viaggiava su un treno regionale dalla provincia di Bergamo a Milano una giovane modella brasiliana, che ha documentato l'aggressione con un video sui social. Denunciato per lesioni personali aggravate un 26enne gambiano irregolare già allontanato da Palermo dopo una denuncia per minacce e violenza privata. 'Sono stati minuti infiniti. L'unica cosa che mi ha salvato la vita è stato lo spray al peperoncino, ma le persone guardavano senza provare ad aiutarmi', ha detto la ragazza ai carabinieri.