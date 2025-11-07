Trump vede Orban, 'Grande leader'. E riapre a Putin

Trump accoglie il premier ungherese Orban alla Casa Bianca e lodefinisce 'un grande leader'. Al centro dei colloqui la guerrain Ucraina e il petrolio russo, che Budapest continua adacquistare ritenendolo 'essenziale' per la sicurezza energeticamalgrado le sanzioni di Usa e Ue. 'Stiamo valutando di esentarel'Ungheria, non hanno altre possibilità', afferma Trump. Poi lariapertura su un incontro con Putin dopo il vertice saltato aBudapest: 'C'è sempre una possibilità'. L'Ue intanto annunciauna stretta sui visti per i cittadini russi 'a causa deicontinui disturbi causati dai droni e degli atti di sabotaggiosul suolo europeo'. Ira di Mosca: 'La Commissione europeapreferisce accogliere migranti illegali e disertori ucraini chevivono di sussidi anziché turisti con capacità di spesa'.