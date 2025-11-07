ou
Ragusa, il PD scende in piazza: sanità regionale al collasso, Schifani ne prenda atto

Sciopero generale il 12 dicembre contro la Manovra

Fatti&Notizie

La Cgil convoca uno sciopero generale il 12 dicembre contro una manovra 'ingiusta e sbagliata' che non aumenta i salari. Landini propone un 'contributo di solidarietà' dell'1% per i 500 mila italiani con una ricchezza superiore ai 2 milioni di euro per raccogliere 26 miliardi da investire in sanità, scuola e aumenti salariali. La premier Meloni replica: 'In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?' con l'emoticon della faccina perplessa, sarcastico riferimento alla data scelta dalla Cgil,che cade di venerdì. Ambienti di Palazzo Chigi fanno sapere poiche la presidente del Consiglio sarebbe 'irritata' per la notizia dell'aumento dello stipendio deciso dal presidente del Cnel Brunetta avvalendosi della sentenza della Consulta contro il tetto dei 240mila euro annui per i dirigenti pubblici. Una decisione considerata 'non condivisibile' e 'inopportuna' da Meloni.-

