Migrante ucciso a coltellate a Corigliano Rossano: fermato presunto omicida

E' stato rintracciato e fermato il presunto responsabile dell'omicidio di MansifYouness, di 30 anni, di nazionalità marocchina, ucciso con sette coltellate in località Seggio a Corigliano-Rossano in un'abitazione estiva in uso a braccianti agricoli stagionali. L'uomo, connazionale della vittima, è stato rintracciato dagli uomini del commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia mentre si aggirava nella stessa zona dove è avvenuto l'omicidio. Al momento è stato portato negli uffici del commissariato. Nulla è ancora trapelato sul movente del litigio culminato nell'omicidio.