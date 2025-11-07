ou
Ragusa, il PD scende in piazza: sanità regionale al collasso, Schifani ne prenda atto

Picchia il padre 97enne che non gli dà i soldi: denunciato a Vibo Valentia

Altro sud

Ha aggredito il padre 97enne perché si è rifiutato di dargli i soldi che gli aveva chiesto.
Per tale motivo un uomo è stato denunciato dalla Polizia, a Vibo Valentia, per tentata estorsione e lesioni personali.
L'episodio è avvenuto il 3 novembre scorso, quando l'anziano, a seguito del rifiuto opposto alle richieste del figlio, è stato afferrato e scaraventato a terra, subendo anche minacce di morte.
La vittima, tuttavia, una volta che il figlio si è allontanato dall'abitazione, è riuscita a contattare il 112 Nue facendo intervenire la Polizia.
L'anziano è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale dove i sanitari gli hanno riscontrato contusioni multiple con una prognosi di 21 giorni.
Al termine delle indagini, l'aggressore è stato denunciato e il questore di Vibo Valentia, dopo l'istruttoria della Divisione Anticrimine e su segnalazione dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento intimandogli di cambiare la propria condotta e avvertendolo che gli elementi raccolti a suo carico sono tali da farla ritenere pericoloso. L'indagato è anche stato informato che, a seguito dell'ammonimento, eventuali ulteriori reati conducibili al cosiddetto "codice rosso" saranno procedibili d'ufficio e aggravati nella pena. Infine è stato informato della possibilità di intraprendere un percorso di recupero presso un centro specializzato per autori di violenza.

