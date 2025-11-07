Arrestati a Crotone 2 presunti spacciatori

Due soggetti sono stati arrestati dalla Polizia a Crotone per detenzione a dini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Questura, nel corso di attività di osservazione e controllo del territorio, hanno effettuato perquisizioni domiciliari in due distinte abitazioni, dopo avere acquisito elementi che indicavano come all'interno delle stesse fosse custodito dello stupefacente vista l'assidua presenza di persone dedite all'uso di droghe.

Le perquisizioni hanno dato esito positivo, consentendo di rinvenire e sequestrare complessivamente oltre 50 grammi di marijuana, 129 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 1.900 euro in banconote di medio taglio.