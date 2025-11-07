Calcio, Eccellenza: big match del sabato tra Messana e Modica

Scontro al vertice tra Messana e Modica, che si incontreranno per la seconda volta consecutiva in pochi giorni dopo il pareggio 0-0 in Coppa Italia di Mercoledì pomeriggio. Le due formazioni si trovano appaiate al primo posto insieme all’Avola e saranno chiamate a difendere il primato sul campo della formazione messinese in un turno che le vedrà protagoniste dell’anticipo di giornata. "Noi - dichiara l'allenatore del Modica, Filippo Raciti - arriviamo da un periodo molto positivo, con sette risultati utili consecutivi. Il gruppo sta bene, lavora con entusiasmo e con umiltà, e questo è l’aspetto che mi rende più orgoglioso. Dovremo avere rispetto del Messana, che ha qualità e gioca un ottimo calcio, ma dovremo anche avere la personalità di fare la nostra partita, con le nostre idee e il nostro spirito. Queste sono le partite belle da giocare: perché misurano il tuo livello, ma anche la tua maturità. E noi vogliamo dimostrare di esserci, con equilibrio e determinazione.”

Questi i convocati per la sfida di Sabato 8 Novembre alle 14:30:

Portieri: Romano, Calabrese

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Spadaro S., Sangare, Intzidis

Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Asero, Misseri, Alioto, Federico, Cappello

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno