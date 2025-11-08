ou
Camion si ribalta a Santa Maria di Licodia, ferito è in codice rosso

CronacaCatania

Nella mattinata di ieri sulla Strada Statale 284 Occidentale Etnea, nei pressi dello svincolo di Santa Maria di Licodia, nel Catanese, un camion si è ribaltato, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Il conducente, un 66enne di Belpasso, è rimasto inevitabilmente ferito a causa del forte impatto e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della vicina Paternò e i sanitari del 118, che hanno condotto l'uomo all'ospedale Cannizzaro. Attualmente l'uomo si trova al Trauma Center, dove è arrivato in codice rosso per via del politrauma riportato, ma vigile e cosciente. Sono al momento in corso le terapie per il trattamento delle ferite e per valutare l'eventuale

