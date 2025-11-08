ou
Omicidio Ottaviano a Scicli, il presunto assassino si professa innocente

CronacaRagusa

Si è professato innocente, davanti al Giudice delle indagini preliminari, Giovanni Agosta, il 43enne ritenuto l'autore dell'omicidio di Giuseppe Ottaviano (nella foto) avvenuto a Scicli nella notte tra l'11 e 12 maggio dell'anno scorso. Agosta ha risposto alle domande del magistrato, sostenendo la sua più completa estraneità ai fatti e respingendo ogni accusa. La difesa di Agosta, rappresentata dall’avvocato Maria Platania, ha annunciato e presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Catania. L’obiettivo è ottenere la scarcerazione del suo assistito e discutere la fondatezza degli elementi che hanno portato al suo arresto.

