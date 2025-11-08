ou
Prevenzione oncologica, camper mammografico a Canicattini Bagni

Siracusa, espulsi 2 stranieri scarcerati per fine pena

CronacaSiracusa

Agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa hanno eseguito l’Espulsione del Prefetto di Siracusa e il contestuale Trattenimento presso un CPR dell’Isola emesso dal Questore di Siracusa, in attesa di essere rimpatriati, nei confronti di un ventisettenne originario del Gambia di un trentasettenne originario del Marocco. Gli stessi sono stati scarcerati dalla Casa Circondariale di Siracusa per fine pena.​ Il ventisettenne annovera precedenti penali per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre il trentasettenne per danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, furto aggravato, falsa attestazione o dichiarazione sull’identità a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, lesioni personali aggravate e tentato furto.

