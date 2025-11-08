Violenze nei confronti della madre, arrestato a Priolo

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Priolo Gargallo hanno arrestato un uomo di 35 anni, residente a Priolo Gargallo e già noto alle forze dell’ordine, colto nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente, di 57 anni. Lo stesso, da circa due anni, maltrattava la madre con reiterate molestie e minacce, al fine di assumere il controllo esclusivo della gestione della casa familiare, sfogando la sua ira su mobili e suppellettili quando la vittima non lo assecondava. Nella serata del 3 novembre, il trentacinquenne cercava di colpire la donna con un ventilatore, danneggiando la televisione e costringendo la vittima a lasciare l’abitazione. Nel corso di un sopralluogo nella casa familiare, l’indagato andava in escandescenza minacciando ancora una volta la madre alla presenza degli operatori. Dopo le incombenze di rito, l’arrestato è stato portato in carcere.