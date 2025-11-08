Ars, Antonio De Luca (M5s): "Occorre smontare il sistema clientelare"

Le dimissioni di Cuffaro da segretario nazionale della DC? Bene, ma cambia poco. Occorre smantellare il sistema clientelare che sta rubando il futuro alla Sicilia.

Piuttosto attendiamo un altro passo indietro, quello di Schifani.

Solo allora i siciliani potranno cominciare a sperare di intravedere un filo di luce in fondo al tunnel in cui questo disastroso governo li ha cacciati". Lo affermano il coordinatore siciliano del M5S e vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola e il capogruppo regionale 5 Stelle Antonio De Luca. "Schifani non si illuda - continuano i due deputati - che queste dimissioni siano il silenziatore alle inevitabili polemiche e contestazioni seguite alle vergognose e inquietanti notizie che arrivano dalla Procura della Repubblica. I siciliani pretendono chiarezza e chiarezza pretende il Parlamento regionale che continua inutilmente a chiedergli di venire a riferire in Aula su quanto sta accadendo e sullo sfascio della sanità che le politiche fallimentari e miopi di questo governo hanno portato sull'orlo del burrone. La smetta di scappare e su questo disastro ci metta la faccia".