Il Modica cala il tris a casa della Messana: gara thriller, finisce 3 a 2 per i rossoblù di Raciti

Il Modica piazza una zampata vincente sul campo della Messana e conquista la vetta della classifica del girone B di Eccellenza. I rossoblù di Raciti hanno messo in mostra carattere e grinta e, dopo essere passati in vantaggio con Alioto al 3' di gioco, sono stati rimontati dai padroni di casa. Sul 2 a 1 per la Messana, la svolta spettacolare del match con il gol su punizione del portiere Romano: 2 a 2. Poco dopo, è Mollica ad insaccare il terzo gol del Modica. L'assalto della Messana non cambia le cose e il Modica incamera tre punti che, anche se non sono decisivi per le sorti del campionato, costituiscono una grande iniezione di fiducia. Sugli spalti del Sorbello Stadium di Bisconte anche un manipolo di ultras: 40, quanti erano i biglietti messi a disposizione della società modicana.

Messana - Modica 2-3

Marcatori: 3’ pt Alioto (Mo), 49’ pt Franchi (Me), 1’ st Le Mura (Me), 12’ st Romano (Mo), 23’ st Mollica (Mo).

Messana: Ferrara, Deodato (26’ st Sottile), Fragapane (26’ st Giorgetti), Le Mura, Tricamo (45’ st Madia), Mazzola, Biondo (36’ st Ventra), De Leon (26’ st De Gaetano), Cannavò, De Jesus, Franchi A disposizione: La Rosa, Bonasera, Gargiulo, Gazzè Allenatore: Giuseppe Cosimini

Modica: Romano, Floro Valenca, Sessa, Asero (44’ st Salvatore), Belluso (33’ st Savasta), Mollica, Alioto, Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno A disposizione: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Brugaletta, Misseri, Torregrossa, Torres Allenatore: Filippo Raciti

Arbitro: Matteo Piazza di Agrigento

Assistenti: Davide Trovato di Agrigento e Nicola Conticello di Catania

Ammoniti: De Jesus (M), Bonanno (Mo), Cappello (Mo), Mollica (Mo), Alioto (Mo)

(Foto dal profilo Facebook della Messana)