L'hub sanitario a Marina di Acate, l'opposizione scende in piazza compatta

Se non sono gli “Stati Generali” poco ci manca. Tutte le anime dell’opposizione domenica mattina in piazza Matteotti per un sondaggio cittadino e un comizio sulla questione dell’Hub Sanitario di Marina di Acate, da qualche tempo nella tempesta politica.

A chiedere che cosa ne pensano i cittadini dell’idea della Giunta Fidone che ha individuato in un’area locata dal Comune, a qualche metro dal lungomare, sia la Guardia Medica (da tempo solo infermieristica) che un presidio di Emergency (finora solo mobile), nei moduli prefabbricati già utilizzati al tempo dell’emergenza Covid all’ospedale Guzzardi di Vittoria, sono i consiglieri della “Lista Caruso” e di “Acate al Centro”, Forza Italia e l’associazione “Un Passo Oltre”.

Un gazebo sarà aperto a partire dalle 10, mentre gli organizzatori prenderanno la parola in un comizio unitario alle 11.

L’argomento non è mai stato discusso in Consiglio comunale ma da qualche mese tiene banco tra gli acatesi, la cui percezione della sicurezza, in centro e nella località marinara, è ai minimi.

Il fronte del no ha più volte esposto le proprie ragioni, affermando di non essere contrario alla nascita di una struttura sanitaria, bensì al metodo e al luogo scelto (il cuore del quartiere residenziale e turistico di Marina di Acate).

Collocarvi un hub sanitario significherebbe per le 4 forze politiche, che hanno interpretato il malcontento dei cittadini, proprietari e villeggianti, mettere a rischio il decoro, la vivibilità e la sicurezza di una frazione che già soffre problemi di abbandono e degrado ed inoltre il progetto, se non gestito adeguatamente, rischierebbe di diventare punto di riferimento anche per le fasce di immigrati irregolari, con inevitabili tensioni e disagi.

Nella foto, l'area individuata dal Comune