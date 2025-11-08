Furto al Bingo a Catania, uno dei ladri colto da malore

Sono stati sorpresi appena pochi istanti dopo aver scardinato una macchinetta cambia monete di una sala bingo nel quartiere Picanello, a Catania. Ad allertare i poliziotti sono stati alcuni passanti che, notando strani movimenti all'interno dell'attività commerciale, hanno richiamato l'attenzione degli agenti della squadra volanti impegnati in zona in un servizio di controllo del territorio. Un 42enne e 43enne, uno con un passamontagna e l'altro con un cappuccio alla testa, erano ancora in azione, impegnati a trasportare all'esterno del locale la macchinetta appena rubata e alla vista degli agenti hanno tentato la fuga prendendo diverse direzioni in modo da non essere acciuffati. Il 43enne, però, ha avvertito un malore, cadendo a terra, e, viste le sue condizioni, i poliziotti hanno chiesto l'intervento dei sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, l'hanno trasferito in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. L'uomo è stato denunciato. Il 42enne è stato bloccato dai poliziotti che l'hanno arrestato per tentato furto aggravato. Entrambi sono stati denunciati anche per ricettazione, in quanto sono stati visti arrivare nella sala bingo a bordo di un'auto, parcheggiata proprio davanti al locale con il motore acceso e i sedili abbassati. "Sul veicolo sono state compiute diverse verifiche - spiegano dalla Questura di Catania - e, pur non risultando essere stato rubato, mostrava chiaramente la manomissione del blocco di accensione ed era intestato a una persona deceduta". L'auto è stata posta sotto sequestro e affidata a una ditta specializzata nel soccorso stradale in modo da compiere ulteriori accertamenti.