Fischnaller due volte a segno, il Trapani batte il Picerno in rimonta

E' bastato un quarto d'ora al Trapani per battere in rimonta il Picerno. Ed ancora una volta il successo porta la doppia firma di Fischnaller. Eppure la partenza per i granata è stata in salita: al 7’ Abreu approfitta di una disattenzione tra Negro e Galeotti. Al quarto d’ora destro dalla media distanza di Vazquez, Marcone controlla con lo sguardo.

Al 19’ gol annullato a Grandolfo, bravo a girare in rete un pallone proveniente dalla sinistra su cross di Giron. Il terzino francese ha il piede caldo: al 29’ scodella in mezzo un pallone su cui Grandolfo in estirada non arriva per questione di centimetri. Il Picerno si riaffaccia dalle parti di Galeotti al 34’ con un cross di Esposito, la difesa granata devia in corner. Ritmo blando della gara nel tentativo del Trapani di alzare il baricentro. In ripartenza gli ospiti fanno male: Abreu trova in profondità Djibril che uncina il pallone, calcia verso la porta ma trova la grande risposta di Galeotti che alza in corner. Poco prima del duplice fischio ancora Abreu impegna l’estremo difensore granata che blocca centralmente.

Aronica cambia ad inizio ripresa: passaggio al 4231 con gli ingressi di Ciuferri e Canotto al posto di Carriero e Vazquez. Al 51’ Di Noia ci prova dalla lunga distanza impegnando e non poco Marcone. Al 60’ Aronica si gioca la card per un presunto fallo su Kirwan sugli sviluppi di un corner. Nulla di fatto, non c’è alcun contatto irregolare sull’ex Padova. I granata attaccano, gli angoli fioccano. Picerno prova ad agire in contropiede. All’80’ l’episodio del penalty: cross di Kirwan deviato da un difensore, la palla arriva dalle parti di Grandolfo che viene messo giù. Fischnaller spiazza Marcone e fa 1-1

Al 95’ è ancora Fischnaller a timbrare il tabellino. Mancino in diagonale che fa esplodere la gioia dei 2.477 presenti. Sette in campionato per il classe ’91, otto calcolando anche la Coppa Italia.