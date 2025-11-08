Palermo, un'altra figuraccia fuori casa: rosanero battuti dalla Juve Stabia

Con un gol di Cacciamani la Juve Stabia batte il Palermo e vola in classifica. I gialloblù di Ignazio Abate, dopo aver sfiorato il gol con Candellone poco dopo la mezzora passano in vantggio alla prima occasione utile al 38' con Cacciamani, alla seconda rete in campionato, che fa impazzire la difesa siciliana con una pregevole azione personale conclusa da una gran botta di sinistro. Nella ripresa il Palermo di Inzaghi spinge ma non colleziona alcuna occasione utile ed è anzi la Juve Stabia ad andare vicino al raddoppio con una traversa di Giorgini su azione d'angolo. Nel finale i rosanero si innervosiscono e Ranocchia finisce anzitempo negli spogliatoi per somma di ammonizioni.