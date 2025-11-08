ou
Prevenzione oncologica, camper mammografico a Canicattini Bagni

Salute e MedicinaSiracusa

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, e l’Assessore alla Sanità, Marilena Miceli, rendono nota ai cittadini la Campagna di Prevenzione Oncologica avviata dall’ASP di Siracusa in collaborazione con l’Amministrazione comunale, attraverso il Centro Gestionale Screening, con la presenza, il prossimo 14 novembre 2025, in via Umberto 391 presso la Guardia Medica di Canicattini Bagni, del Camper mammografico attrezzato, per offrire gratuitamente alla popolazione femminile di età compresa tra i 50 e i 69 anni, controlli per la diagnosi precoce del tumore della mammella, favorendo così una maggiore e attiva partecipazione alle iniziative di prevenzione. L’orario delle mammografie è dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e ci si potrà prenotare telefonando al numero 0931 312525 (tasto 2) dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 12:30.

