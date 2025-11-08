Donna violentata a Firenze, 2 arresti per stupro di gruppo

Arrestati dalla polizia di Stato a Firenze per violenza sessuale di gruppo i due uomini fermati dalla polizia mentre stavano scappando dopo l'aggressione a una 35enne di Panama.

I due sono stati portati al carcere di Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida.

Sono un egiziano di 26 anni e un marocchino di 32 anni. La segnalazione di un passante è stata decisiva per l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine che ha permesso di bloccarli. I due hanno precedenti di polizia.