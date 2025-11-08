Schlein a Taranto: 'squadra ampia e forte per le regionali in Puglia'

"Il partito democratico è certamente compatto in questa sfida elettorale, abbiamo delle liste molto competitive, abbiamo costruito una coalizione molto ampia con tutte le forze alternative alla destra e siamo in campo in Puglia con una squadra molto forte".

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein partecipando a una iniziativa elettorale a Taranto con il candidato governatore del centrosinistra Antonio Decaro.

"Siamo qui - ha aggiunto - con un amministratore straordinario come Antonio Decaro per sostenere lui e la lista del Partito democratico, tutte le candidate e i candidati.

Antonio sta insistendo sulle priorità che interessano i pugliesi: dalla sanità pubblica che fa fatica per i tagli di questo governo di destra, alle possibilità di lavoro.

Fortunatamente non partiamo da zero perchè è stato fatto un lavoro importantissimo in questi anni di amministrazione da parte del presidente Emiliano".

Dopo "il Covid - ha sostenuto la leader del Pd - si è riusciti a far risalire di nove punti il Pil di questa regione, si è riusciti a scalare parecchie posizioni nelle classifiche dei livelli essenziali di assistenza per quanto riguarda le persone delle nostre comunità e quindi è giusto insistere sulla sanità pubblica, sul lavoro dignitoso, sulle opportunità per le imprese per creare lavoro in questa terra.