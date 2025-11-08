Fico a Salerno: vincere le regionali e poi mandare a casa Meloni

Sento che c'è entusiasmo attorno. Sento che la coalizione si è saldata in maniera molto forte, perché oggi abbiamo anche una grande prospettiva: costruire non solo la coalizione per vincere le regionali ma anche una identità forte politica per mandare a casa questo governo".

Lo ha detto il candidato presidente della Regione Campania per il centrosinistra, Roberto Fico, a margine di una iniziativa a Salerno.

Su un ipotetico confronto con il candidato di centrodestra, Roberto Fico non si tirerebbe indietro: "Ma certo, non c'è problema". Sui sondaggi, invece: "Non mi interessano i sondaggi. Li leggo come sport ma è importante quello che stiamo facendo perché la nostra campagna elettorale sono le braccia e le gambe di tutti gli attivisti e di coloro che sono all'interno dei partiti politici. I sondaggi non ci interessano. Vedremo dopo i veri risultati".