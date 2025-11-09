ou
ULTIME NOTIZIE

Volley Modica, il cuore non basta: Reggio Calabria vince 3-0

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Recuperata a Catania, carrozzeria e accessori per auto rubati

Recuperata a Catania, carrozzeria e accessori per auto rubati

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha trovato e recuperato decine di parti di carrozzeria d’auto, apparecchi e accessori installati all’interno dei veicoli.
L’intervento è stato effettuato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania nell’ambito delle continue azioni di controllo del territorio, per contrastare il fenomeno dei furti nelle auto parcheggiate in strada, nonché dei furti delle stesse vetture. Il pattugliamento costante dei poliziotti nei quartieri della città ha permesso di scongiurare moltissimi tentativi di furto, consentendo in molti casi di individuare e fermare i ladri.
Le verifiche condotte negli ultimi giorni in alcune strade del territorio cittadino hanno consentito di rinvenire diversi parti di auto, tra fari, fanali, specchietti e autoradio di probabile provenienza furtiva. Quanto rinvenuto è stato recuperato, repertato e custodito negli uffici della Polizia di Stato, in modo da procedere all’eventuale restituzione ai cittadini che hanno subìto e denunciato il furto.
A tal fine, i cittadini, vittime dei furti del materiale sotto elencato, potranno recarsi presso gli Uffici della squadra volanti in via San Giuseppe la Rena, previo appuntamento telefonico, contattando il numero 095/7230369 ed esibendo la relativa denuncia presentata a seguito del furto patito.

Potrebbero Interessarti