Volley Modica, il cuore non basta: Reggio Calabria vince 3-0

CronacaRagusa

Avimec Volley Modica 0
Domotek Reggio Calabria 3
Parziali: 22/25, 23/25, 27/29
Avimec Modica: Barretta 2,Bertozzi 11, Lugli 7, Putini 2, Chillemi 5, Tomasi 1, Buzzi 7, Garofolo 11, Mariano 8, Nastasi (L1), n.e. Raso, Pappalardo (L2), Cipolloni Save, Italia. All. Enzo Distefano; Ass:Manuel Benassi
Domotek Reggio Calabria: Mancinelli, Guarienti 12, Presta 4, Saitta, Innocenzi 4, Laganà 23, Lazzaretto 13, Parrini, De Santis (L1), n.e. Spinello,Lopetrone (L2), Ciaramita, Stabrawa, Rigirozzo. All. Antonio Polimeni; Ass: Vandir Sergio Dal Pozzo.
Arbitri: Raffaella Ayroldi di Molfetta e Nicola Traversa di Gioia del Colle
Nell'atteso match del “PalaRizza” tra Avimec Modica e Domotek Reggio Calabria la spunta il sestetto calabrese che s'impone in tre set dopo 93' di dura lotta punto a punti e con sprazzi di buona pallavolo.
I biancoazzurri di coach Enzo Distefano hanno tenuto testa ai più quotati avversari, ma alla fine hanno ceduto in tre set ma con l'onore delle armi e qualche pizzico di rammarico per non essere a riusciti a chiudere a proprio favore la terza frazione di gioco che hanno perso ai vantaggi e che avrebbe potuto riaprire i giochi.

