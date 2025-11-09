Il Siracusa supera un Latina arrendevole: gli azzurri non scacciano la crisi

Tre punti che muovono la classifica e fanno morale. Ma non è la fine della crisi del Siracusa, che supera per 3 a 1 un Latina, forse nella peggiore giornata di questo avvio di campionato.

I problemi tecnico - tattici del Siracusa sono tutti da colmare e c'è da sperare che questo l'abbia capito il presidente Ricci. L'ha invece capito la Curva Anna che continua a contestare la società, affibbiandogli l'etichetta di 'incompetenza'. Gli ultrà, parlano di umiliazioni senza precedenti. Su tredici gare disputate, 10 perse e solo tre vinte. Il successo di quest'oggi al 'De Simone' è il frutto delle classica ciambella che riesce con il buco. Il Latina viene colpito a freddo dopo meno di un minuto. Ci pensa Zanini dopo 30 secondi di gioco a centrare il bersglio, concretizzando un'azione tutta in velocità chiusa con un colpo di tacco che spalanca la linea di tiro all’esterno azzurro. Il Siracusa annienta gli ospiti e fa la partita per tutto il primo parziale.

Al 36' Valente al limite, tira anziché servire compagni meglio piazzati a sinistra ed a destra: cnclusione subito rimpallata dai difensori che avevano chiuso sull’azzurro. Al 43' ancora Zanini, in diagonale. Il tiro attraversa tutta l’area e si spegne sul fondo. Il Latina? Si vede solo con tre corner consecutivi, mentre il primo tiro, fuori, arriva al 46'.

Nella ripresa si abbassano ulteriormente i ritmi. Le emozioni si contano col contagocce. Al 49' Molina gira di testa un bel cross dalla sinistra ma non trova la porta. Al 62', per il Latina conclusione a giro dalla distanza di Riccardi. Conclusione centrale, Farroni blocca. Al 67' Molina chiude troppo su ottima imbucata di Candiano. A metà ripresa, cambi per Latina e Siracusa. Tra gli azzurri si rivede Parigini che prende il posto di Valente. Applausi per Gudelevicius, sostituito da Ba. I laziali spostano il baricentro in avanti, senza rendersi pericolosi. Intanto, su un giallo a Molina per un contrasto di gioco, espulso dalla panchina Giordano. È il 73. Tre minuti dopo, Guadagni, uno dei migliori, subisce fallo da rigore, dopo l’ennesimo pallone recuperato. Chiesto il check Fvs dal Latina. Confermato il penalty, raddoppio di Parigini che così si sblocca in maglia azzurra.

Sembra finita ma al 92' il Latina riapre il match con Di Giannantonio che sorprende tutti con una girata da fuori area. Il Siracusa alza l'angoscia tra gli sportivi di casa. La paura dura 4 minuti, perchè al 96' Cancellieri pesca il jolly indirizzando la sfera alla sinistra di Mastrantonio. E' il 3 a 1.

(fotocronache di Valentino Cilmi)