Scontro in tangenziale a Bergamo: 3 morti

Realmonte, con parapendio cadono in mare: salvati 15 turisti polacchi

CronacaAgrigento

Quindici turisti polacchi sono stati salvati dopo essere caduti fra mare e scogliera mentre faceva parapendio. Si sono lanciati da Torre Monterosso, area Le Pergole di Realmonte (Agrigento).
Forse a causa di un cambio delle correnti, o per errori di manovra, sono finiti fra il mare e la scogliera. A metterli in salvo sono stati i vigili del fuoco di Agrigento, i carabinieri, i soccorritori del 118, gli uomini della Protezione civile di Siculiana e i militari della guardia costiera.
Due sono stati recuperati in mare, davanti a La Spiaggetta di Realmonte, che altri erano nel frattempo riusciti a raggiungere a nuoto. Alcuni sono stati ritrovati nella vicina Giallonardo.
Infreddoliti e con escoriazioni, stanno tutti bene.
L'elisoccorso del 118, partito da Caltanissetta, è tornato alla base.

