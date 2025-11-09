ou
ULTIME NOTIZIE

Scontro in tangenziale a Bergamo: 3 morti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Calcio, Seconda Categoria: altro KO per l'Atletico Siracusa

Calcio, Seconda Categoria: altro KO per l'Atletico Siracusa

CronacaCataniaSiracusa

Prestazione opaca e sconfitta meritata. Non esce dal tunnel l’Atletico Siracusa, che incassa la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Trinacria e si allontana dalle zone nobili della classifica del campionato di Seconda Categoria. Se non è crisi, poco ci manca. Anche perché le reti al passivo sono tante: una dozzina in campionato (dopo 6 giornate), cui vanno sommate le 3 di Coppa.
Nell’anticipo di ieri in esterna con il Cus Catania, gli aretusei hanno perso 3-0. Dopo aver espugnato 2-0 il campo dello Scicli Bruffalori lo scorso 18 ottobre, i ragazzi allenati da Roberto Regina hanno incassato due sconfitte casalinghe con il Club Real Sicilia (tra campionato e competizione parallela); ieri a Catania nuova battuta d’arresto Catania con prestazione incolore. Almeno fino al gol che ha portato in vantaggio la squadra di casa. “Fin quando il punteggio è rimasto quello iniziale – commenta il presidente Enrico Abbruzzo – la squadra si è espressa su buoni livelli, creando anche delle difficoltà agli avversari. Poi, però, dopo il gol del vantaggio avversario, ci siamo sciolti come neve al sole, non riuscendo a reagire e incassando altre due marcature. E’ stata una prestazione deludente, che ci deve fare riflettere. Per fortuna siamo ancora all’inizio del campionato e c’è tutto il tempo per rimediare, a cominciare dalla partita interna di sabato prossimo con la Canicattinese, che dovrà essere affrontata con uno spirito diverso rispetto a quello di ieri. Occorrerà una prestazione di spessore – termina il presidente - se vogliamo tornare alla vittoria”
In settimana l’allenatore analizzerà gli errori commessi nelle ultime tre partite, con il preciso obiettivo di fare in modo che la squadra non li ripeta e che possa tornare subito alla vittoria.

Potrebbero Interessarti