Bomba d'acqua a Taormina, crollo di rami a monte della funivia

Bomba d'acqua a Taormina.

Al momento la via Luigi Pirandello risulta chiusa al transito a seguito della caduta di rami di un antico cipresso nei pressi dell'ingresso, a monte della funivia che collega il centro storico con la frazione marina di Mazzaró.

Criticitá si sono registrate anche nella frazione di Trappitello dove si è allagata nuovamente la via Arancio.

Sulla via Francavilla della principale frazione si sono registrati danni lievi al manto stradale. La Protezione civile di Giardini Naxos ha raccomandato prudenza agli automobilisti a causa dell'ennesimo allagamento della Statale in corrispondenza di contrada Pallio. È in corso il monitoraggio delle forze dell'ordine per verificare eventuali altri danni.