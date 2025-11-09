ou
Politica e inchieste, botta e risposta Miccichè-Cirillo

PoliticaAgrigentoCataniaPalermo

Gianfranco Miccichè afferma di voler chiedere a Raffaele Lombardo di uscire dal governo regionale siciliano, guidato da Renato Schifani, qualora la Democrazia cristiana dovesse continuarne a farne parte, dopo l'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto Totò Cuffaro.
Stefano Cirillo, segretario regionale della Dc si dice "stupito dalle dichiarazioni di Miccichè, che si erge a moralizzatore della politica siciliana, parlando della Democrazia cristiana.
Mi permetto con umiltà, ma anche con fermezza, di ricordare a Miccichè il passo evangelico secondo cui 'chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non mi risulta, infatti, che in passato, quando egli stesso è stato oggetto di inchieste giudiziarie, qualcuno abbia chiesto l'uscita del suo partito dal governo".
Mentre Cirillo annuncia che dopo il direttivo del partito la Dc chiedà un incontro a Schifani, "per rappresentare la posizione ufficiale della Dc in merito ai fatti in corso e ribadire la nostra volontà di contribuire al buon governo della Sicilia".
Ma Miccichè, nel sottolineare la crescita del movimento Grande Sicilia, che lo vede alleato con Lombardo e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, afferma che "in un momento storico in cui, anche a causa dei recenti fatti di cronaca, la fiducia dei cittadini nella politica è messa a dura prova. Il nostro movimento rappresenta una risposta concreta e autentica al bisogno di serietà, competenza e radicamento sul territorio".

