Atletica leggera, Cimò e Conde vincono il IX Trofeo Equilibra di Palermo

Sotto una pioggia insistente ma senza mai intaccare l'entusiasmo degli atleti, si è disputato questa mattina nel cuore del centro storico di Palermo il IX Trofeo Equilibra - 3° Memorial "Nunzio Ganci Uno di Noi", organizzato dall'Equilibra Running Team Palermo con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Fidal Sicilia e dell'Acsi Sicilia occidentale.

A imporsi sono stati Lucio Cimò e Cristina Conde, entrambi dell'Asd Team Atletica Palermo, protagonisti sui dieci chilometri del circuitodel centro cittadino: corso Vittorio Emanuele ai Quattro Canti, da via Maqueda a corso Vittorio Emanuele fino a piazza Verdi.

Cimò ha fatto segnare il tempo di 35'27. Alle sue spalle Nicolò Soffietto (Sport Amatori Partinico) in 35'41 e Vito Massimo Catania (Universitas Palermo) in 35'55, stesso crono del veterano Giovanni Soffietto, padre di Nicolò.

La gara femminile ha visto la riconferma, a un anno di distanza, della spagnola Cristina Conde, che ha chiuso in 38'12, davanti a Lorenza Blandi (Cus Palermo, 38'52) e Nina Gulino (Atletica Castello, 40'59).

Oltre 250 atleti al traguardo e tanti applausi per i più anziani: Antonino Macaluso (93 anni), Camillo Cucina (85) e tre ottantenni. La manifestazione, valida come prova del circuito BioRace 2025, ha voluto anche ricordare Nunzio Ganci, atleta scomparso nel 2022.

"Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione - ha detto Salvatore Badagliacca, presidente dell'Equilibra Running Team Palermo -. Nonostante la pioggia abbondante, la gara si è svolta in un clima di grande partecipazione.