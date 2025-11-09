ou
ULTIME NOTIZIE

Scontro in tangenziale a Bergamo: 3 morti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Rissa durante festa patronale a Palermo, chiuso bar a Sferracavallo

Rissa durante festa patronale a Palermo, chiuso bar a Sferracavallo

CronacaPalermo

Il Questore di Palermo ha disposto la sospensione, per dieci giorni, della Scia di un bar nel quartiere di Sferracavallo. Il provvedimento, notificato dai poliziotti del Commissariato San Lorenzo, è valido dal 5 novembre.
Lo scorso 29 settembre, le strade del quartiere di Sferracavallo erano gremite di fedeli e cittadini, in occasione dei festeggiamenti connessi alle celebrazioni per i Santi Cosma e Damiano. In questo affollato scenario è maturato un grave episodio di violenza. All'interno e nei pressi del bar è, infatti, maturata una violenta rissa tra clienti e titolare, dapprima con scontri verbali e successivamente passata alle vie di fatto anche con l'uso di un coltello. Ne è conseguita una situazione di disordine pubblico. Anche alla luce della mancata segnalazione alle forze dell'ordine di quanto accaduto, da parte del titolare, il Questore di Palermo ha emesso il provvedimento di sospensione della Scia per la gestione del bar, per la durata di dieci giorni.

Potrebbero Interessarti