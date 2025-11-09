Rissa durante festa patronale a Palermo, chiuso bar a Sferracavallo

Il Questore di Palermo ha disposto la sospensione, per dieci giorni, della Scia di un bar nel quartiere di Sferracavallo. Il provvedimento, notificato dai poliziotti del Commissariato San Lorenzo, è valido dal 5 novembre.

Lo scorso 29 settembre, le strade del quartiere di Sferracavallo erano gremite di fedeli e cittadini, in occasione dei festeggiamenti connessi alle celebrazioni per i Santi Cosma e Damiano. In questo affollato scenario è maturato un grave episodio di violenza. All'interno e nei pressi del bar è, infatti, maturata una violenta rissa tra clienti e titolare, dapprima con scontri verbali e successivamente passata alle vie di fatto anche con l'uso di un coltello. Ne è conseguita una situazione di disordine pubblico. Anche alla luce della mancata segnalazione alle forze dell'ordine di quanto accaduto, da parte del titolare, il Questore di Palermo ha emesso il provvedimento di sospensione della Scia per la gestione del bar, per la durata di dieci giorni.