Calcio, Athletic Palermo - Nissa sospesa per la pioggia

SportCaltanissettaPalermo

La sfida tra Athletic Palermo e Nissa, valida per l'undicesima giornata del girone I di Serie D, è stata rinviata a data da destinarsi. Il match è stato sospeso intorno al 20' del primo tempo, sul punteggio di 0-0, per l'incessante pioggia che ha provocato l'impraticabilità del campo. Così, dopo diversi sopralluoghi, il direttore di gara ha deciso interrompere definitivamente la sfida e rinviare la restante parte da giocare a data da destinarsi.

