Scontro in tangenziale a Bergamo: 3 morti

Violenti nubifragi in provincia di Messina, criticità a Milazzo allagata

CronacaMessina

Violenti nubifragi hanno investito la provincia di Messina. La situazione più critica a Milazzo, dove sono stati segnalati allagamenti in alcune strade. Il sindaco Pippo Midili ha attivato il Centro operativo comunale: "Stiamo monitorando e intervenendo in vari punti della città per l'ennesimo temporale con precipitazioni fuori dalla norma - scrive in un post su Facebook -. Il personale di Protezione civile, i vigili urbani e il personale del Comune sono sul territorio per alleviare i disagi che si stanno inevitabilmente creando".

