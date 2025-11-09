Maltempo a Licata, l'acqua raggiunge un metro e mezzo a Mollarella

A Licata, nell'Agrigentino, la zona di Mollarella e un tratto della statale 115 sono sommerse dall'acqua, che proprio nella zona balneare di Mollarella, in alcuni punti raggiunge circa un metro e mezzo d'altezza. Il maltempo sta creando problemi nella città di circa 35mila abitanti, dove è anche crollato parte del muro perimetrale del cimitero dei Cappuccini. Per liberare la foce del collettore che sfocia nel mare d iMollarella, è stato necessario l'utilizzo di mezzi meccanici. I pompieri stanno lavorando con le idrovore in alcuni locali e ristoranti allagati.