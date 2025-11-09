ou
Scontro in tangenziale a Bergamo: 3 morti

Aglieri Rinella segretaria Assostampa di Catania

CronacaCatania

Francesca Aglieri Rinella, 44 anni giornalista professionista del quotidiano La Sicilia e corrispondente dell'agenzia Agi da Catania, è stata eletta segretaria provinciale di Assostampa Catania, subentrando a Filippo Romeo, segretario dimissionario per incompatibilità con il nuovo incarico di vicesegretario regionale dell'Associazione siciliana della stampa. A fianco della nuova segretaria, continuano il loro mandato Ludovico Licciardello, vicesegretario che ha retto la segreteria, da fine giugno, dopo le dimissioni di Romeo, e Pierangela Cannone, tesoriere dal 2023.

