Di Gennaro e Cicerelli fanno volare il Catania: Altamura battuto e capolista in C

La domenica sera del Catania è da capolista. I rossazzurri per le prossime 24 ore guidano la testa del campionato di serie C. I rossazzurri hanno regolato la pratica Altamura vincendo al Massimino per 2 a 0. La gara si è sbloccata soltanto nella ripresa, anche se nel primo parziale i padroni di casa hanno avuto occasioni d'oro per andare in vantaggio. Al 25' Il Catania reclama il penalty, ma l'arbitro dopo la revisione dice si no.

Il gol arriva al minuto 70 con Matteo Di Gennaro, finalmente violata la porta di un buon Altamura

Il secondo gol lo firma Cicerelli che accompagna nel sette il pallone al minuto 76.