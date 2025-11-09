ou
Scontro in tangenziale a Bergamo: 3 morti

Giorgetti difende la Manovra: "Massacrati ma andiamo avanti"

Fatti&Notizie

Giorgetti al contrattacco sulla manovra. 'Abbiamo cercato di aiutare non i ricchi ma il ceto medio e siamo stati massacrati da chi ha la possibilità di massacrare, noi pensiamo di essere nel giusto', dice il ministro dopo le critiche sull'Irpef di Istat, Bankitalia e Corte dei Conti, oltre che dell'opposizione.'Uno che guadagna 2.000 euro netti non è ricco', sottolinea Giorgetti, aggiungendo che si cercherà una soluzione anche per rendere strutturali gli aiuti alle imprese. Il giorno dopo le polemiche sulla patrimoniale, la leader dem Schlein interviene per dire che la 'redistribuzione delle ricchezze' deve essere al centro del dibattito politico. Poi da Napoli lancia la sfida a Meloni: 'Vinceremo le regionali e sarà l'antipasto del 2027'.

