Vice presidente della Dc pagata con i soldi della Regione

Dirigenti della Dc ma pagate dalla Regione siciliana. Come Laura Abbadessa, la presidente del partito in Sicilia che negli ultimi due anni ha avuto contratti di consulenza con l'assessorato alla Famiglia guidato da Nuccia Albano (Dc), anche Francesca Donato, vice presidente nazionale dello scudocrociato, ha un rapporto contrattuale ma con l'altro assessore in quota Dc, Andrea Messina che ha la delega alla Funzione pubblica.

Dagli atti assessoriali emerge che Donato, eletta ai vertici Dc nel maggio di due anni fa, ad aprile di quest'anno ha firmato un contratto con l'assessorato come coordinatrice della segreteria tecnica dell'assessore Messina, con un compenso di oltre 42 mila euro.

In una lettera pubblicata da "la Repubblica di Palermo", Francesca Donato interviene sull'inchiesta della Procura di Palermo che ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 indagati tra cui Totò Cuffaro e Carmelo Pace, capogruppo Dc all'Assemblea siciliana, per associazione a delinquere, corruzione e turbativa. "Chi di noi (la stragrande maggioranza dei tesserati della Dc) era ignaro delle dinamiche contestate, oggi non può limitarsi a tacere, né a pronunciare le solite frasi di rito - scrive Donato - A fronte della gravità delle accuse all'indirizzo di chi ha guidato il nostro partito fino a ieri, e alla luce di quanto riportato dalle intercettazioni agli atti, non si può nascondere la testa sotto la sabbia. Per quanto sia doloroso, dobbiamo avere il coraggio di dire ciò che proviamo e pensiamo davvero. Personalmente, sono pervasa da sentimenti di rabbia, disgusto e dolore".