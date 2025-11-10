La Finanza sequestra a Palermo diecimila Labubu contraffatti

I finanzieri hanno sequestrato a Palermo oltre 10.000 Labubu, 3.000 sono stati trovati in un negozio di giocattoli in un centro commerciale.

I peluche, disegnati da un artista di Hong Kong e venduti in tutto il mondo, sono diventati in poco tempo una vera e propria tendenza.

I baschi verdi hanno individuato sette esercizi commerciali che avevano i peluche, quasi tutti sono risultati imitazioni perfette degli originali, realizzati con materiali di qualità inferiore.

I prodotti, acquistati senza fattura da canali non ufficiali o da piattaforme e-commerce, perlopiù facenti parte della grande distribuzione, venivano venduti a prezzi di poco inferiori a quelli praticati per gli originali e riportavano loghi, colori e confezioni del tutto simil, spesso corredati da etichette e codici identificativi non conformi o del tutto falsificati.