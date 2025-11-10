Rubavano auto di lusso in Europa, indagati padre e figlio a Palermo

I carabinieri del comando provinciale di Palermo insieme ai colleghi di Milano e di Alcamo hanno eseguito 5 decreti di perquisizione e 3 decreti di sequestro preventivo d'urgenza di altrettanti conti correnti nei confronti di 3 indagati, padre e figlio palermitani di 58 e 27 anni e un alcamese di 27 anni, residente a Milano, accusati di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di autovetture, alla ricettazione e alla detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

L'operazione riguarda la scoperta in Europa di una banda che rubava vetture di lusso attraverso sofisticate apparecchiature elettroniche che riuscivano ad aprire le auto con chiavi non codificate.

L'inchiesta è stata condotta sotto il coordinamento dell'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale "Eurojust", e riguarda anche la Francia e il Regno Unito dove le rispettive forze di polizia hanno condotto l'operazione.

L'input è partito dagli inquirenti francesi che avrebbero accertato l'esistenza del gruppo criminale che realizzava e rivendeva i dispositivi per l'avviamento di autovetture attraverso chiavi non codificate, bypassando i sistemi di sicurezza e facilitando "la commissione di furti di veicoli di svariate case automobilistiche".

Nella rete è stato individuato un palermitano dotato "di eccezionali competenze di natura tecnica e già noto agli inquirenti poiché imputato nell'ambito di un altro procedimento penale per fatti analoghi".

I componenti della banda si sarebbero avvalsi di insospettabili complici, come nel caso del titolare di un'officina ufficiale di un marchio automobilistico, che avrebbe fornito chiavi originali, poi inviate in Cina per essere analizzate e decodificate.

Il principale indagato si sarebbe recato più volte a Dubai per testare i dispositivi su vetture di fascia alta e documentarne l'efficacia sulle autovetture.