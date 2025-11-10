ou
ULTIME NOTIZIE

Asp di Siracusa aderisce a "Influ - Day", apertura straordinaria degli ambulatori

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Spari contro la vetrina di un panificio in via Plebiscito a Catania

Spari contro la vetrina di un panificio in via Plebiscito a Catania

CronacaCatania

Ancora spari a Catania. Questa volta nel mirino e' finita la vetrina di un panificio in via Plebiscito, al civico 190. Non e' ancora chiaro quando siano stati esplosi i colpi. A fare la scoperta e' stato il titolare, intorno alle sei di questa mattina, al momento dell'apertura: sulla vetrata ha notato diversi fori di proiettile e ha subito allertato il 112. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia e i colleghi della scientifica che hanno riscontrato sei fori sull'unica vetrina del negozio. A terra sono stati trovati due bossoli e un colpo inesploso, calibro 9x21. I rilievi tecnici sono stati effettuati dalla Scientifica, mentre proseguono le indagini della Squadra Mobile Etnea per chiarire la dinamica e il movente dell'episodio. L'attivita' commerciale denominata La spiga d'oro e' intestata a un cittadino di origine albanese.

Potrebbero Interessarti