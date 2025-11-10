Fabi, in Sicilia il 22,8% delle imprese non ottiene credito

"In Sicilia, chiedere un prestito a una banca è sempre più difficile. Le microimprese, cuore pulsante dell'economia isolana, vedono le loro richieste respinte nel 22,8% dei casi, contro una media nazionale del 13,5%. Solo il 27% delle aziende siciliane ha ottenuto un finanziamento nell'ultimo anno. Numeri che raccontano un deserto di opportunità, dove la liquidità diventa un miraggio e la sopravvivenza quotidiana un'impresa titanica". Lo afferma Gabriele Urzì dirigente nazionale Fabi e Responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo". "E' evidente che dove lo Stato e il sistema bancario arretrano, la mafia avanza. La Direzione Investigativa Antimafia lo dice chiaramente: Cosa nostra e le altre organizzazioni criminali non hanno più bisogno di intimidire con le armi, ma oggi investono, assumono e corrompono, offrendo denaro fresco a chi non ha alternative. Nel 2024, la Dia ha sequestrato beni per 93,4 milioni di euro e confiscato patrimoni per 159,9 milioni, segno tangibile di un potere economico che si infiltra silenziosamente nei settori edilizio, turistico e agroalimentare".