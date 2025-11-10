ou
Asp di Siracusa aderisce a "Influ - Day", apertura straordinaria degli ambulatori

Siracusa, aveva acquistato moto per 30 euro: denunciato per ricettazione

CronacaSiracusa

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato un diciottenne, tunisino, per il reato di ricettazione di un ciclomotore. In particolare, una donna notava in viale Epipoli un ciclomotore riconoscendolo come quello che le era stato rubato in data 8 novembre. La donna fermava i due giovani alla guida del ciclomotore chiedendo spiegazioni e il giovane le rispondeva che aveva pagato il ciclomotore 30 euro. Nel frattempo, la volante giungeva sul posto e denunciava il giovane per il reato di ricettazione.

