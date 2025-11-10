Asp di Siracusa aderisce a "Influ - Day", apertura straordinaria degli ambulatori

L'Asp di Siracusa aderisce all'iniziativa "Influ-Day" promossa dall'Assessorato regionale della Salute per il 15 novembre 2025, dedicata all'offerta attiva della vaccinazione antinfluenzale con un'apertura straordinaria degli ambulatori vaccinali della provincia di Siracusa per la promozione e la somministrazione delle vaccinazioni stagionali.

L'iniziativa, in attuazione delle direttive regionali e nazionali in materia di prevenzione delle infezioni respiratorie e nell'ambito della campagna vaccinale antinfluenzale 2025 organizzata dalla Direzione sanitaria aziendale e dal Dipartimento di Prevenzione Medico attraverso il Servizio di Epidemiologia e Medicina Preventiva, diretto da Fabio Contarino, rappresenta un momento di rilevante valenza informativa e operativa, finalizzato a favorire l'adesione consapevole alle vaccinazioni e a garantire un accesso facilitato si servizi vaccinali per la popolazione.

In occasione dell'Influ-day, in tutti gli ambulatori dell'Asp di Siracusa, sono state organizzate delle giornate di apertura straordinaria dedicate all'offerta attiva della vaccinazione antinfluenzale, con ingresso libero senza prenotazione.

Gli open day vaccinali si svolgeranno secondo il seguente calendario: Martedì 11 novembre, mattina e pomeriggio: ambulatorio di Avola; Mercoledì 12 novembre, mattina: ambulatori di Canicattini, Rosolini e Noto; Giovedì 13 novembre, mattina e pomeriggio: ambulatori di Siracusa, Augusta, Avola, Lentini, Pachino, Palazzolo, Priolo, Solarino e Sortino; Mercoledì 19 novembre mattina a Melilli.

Per consultare indirizzi e contatti degli ambulatori vaccinali della provincia è possibile visitare il sito aziendale www.asp.sr.it, sezione "Tabella centri vaccinali".

Oltre al vaccino antinfluenzale destinato ad adulti e bambini aventi diritto, saranno disponibili anche la vaccinazione anticovid 19 per gli adulti eleggibili, l'immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale mediante anticorpo monoclonale per i bambini nati tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2025, nonché per i nati dal 1° ottobre 2025 che non abbiano ricevuto l'immunizzazione alla nascita.