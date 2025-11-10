ou
La Polizia di Stato presenta il Calendario 2026: l'umanità dietro la divisa

Il giallo thriller siciliano “Assurdo ma vero” di Valentina Raffa al Bookcity di Milano

CulturaRagusa

Tappa milanese al prestigioso Bookcity per il giallo thriller “Assurdo ma vero”, ambientato in Sicilia, della giornalista modicana Valentina Raffa. Il 13 novembre, alle 18.30, l’autrice sarà presente al Long Song Books&Cafè con altri autori della casa editrice milanese Bookabook per svelare i retroscena del libro. “Come nasce una storia. Dialogo tra autori” sarà moderato da Alice Faravelli, editor di Bookabook.

