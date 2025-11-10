ou
La Polizia di Stato presenta il Calendario 2026: l'umanità dietro la divisa

Gruppo Ferrovie, realizzati 25 km di condotta idrica sulla Palermo-Catania

CronacaCataniaPalermo

Dopo l’attivazione della Bicocca-Catenanuova arriva un altro tassello nell’ambito degli interventi di realizzazione della linea Palermo-Catania, con nuove condotte idriche a beneficio del territorio, intervento incluso nell’appalto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).
Sono 25 i km di nuove condotte idriche interrate realizzate da Webuild, capofila del Consorzio impegnato in cinque dei sei lotti della Palermo-Catania; un intervento contro la dispersione idrica che ha consentito l’ammodernamento della rete gestita dal Consorzio di Bonifica di Catania. Le condotte idriche, lungo i 38 km della tratta Catenanuova-Bicocca, servono quasi 16.000 ettari di terreni agricoli nelle province di Catania, Enna e Siracusa, e, in particolare, nei Comuni di Belpasso, Paternò, Ramacca, Motta Santa Anastasia, Catenanuova, Centuripe e Lentini
L’investimento complessivo dell’intervento è pari a circa 23 milioni di euro.
La tratta Bicocca-Catenanuova si inserisce nel più ampio programma di potenziamento della direttrice Palermo-Catania-Messina, uno dei dieci progetti strategici in corso di attuazione da Rete Ferroviaria Italiana, con direzione tecnica di Italferr, per il quale è stato nominato commissario di Governo Filippo Palazzo.

