Modica, fondi europei: finanziati cinque progetti per un totale di 15 milioni

Cinque progetti già finanziati per un totale di 15 milioni di euro destinati a migliorare il volto e la vivibilità di Modica. Sono stati illustrati a Palazzo San Domenico dalla sindaca, Maria Monisteri, e dagli assessori, Tino Antoci e Antonio Drago. Quasi 11 milioni provengono da fondi Fua (Area urbana funzionale) e saranno impiegati per il completamento dello stadio Pietro Scollo con il rifacimento dei muri perimetrali, e del Polo Commerciale. I progetti presentati dall'amministrazione riguardano anche la realizzazione di un parcheggio per auto e bus a San Giovanni, a Modica Alta, e di una pista ciclopedonale di 3 chilometri e 700 metri tra Marina di Modica e Maganuco. In quest'ultima località è prevista anche la riqualificazione della piazzetta. Un altro progetto prevede lavori di efficientamento energetico della scuola Sacro Cuore. Sono previsti anche interventi con fondi Ministeriali; sono destinati al Geodetico di viale Fabrizio e all'area di via Santa Elisabetta, nella zona di piazza Corrado Rizzone. Tre milioni, infine, saranno utilizzati per la sicurezza stradale e l'illuminazione. “Quello presentato oggi è il frutto di un lavoro silenzioso con obiettivi nel lungo periodo, hanno dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Drago, e quello al turismo, Tino Antoci.

"A due anni e mezzo dal nostro insediamento - ha dichiarato la sindaca - riusciamo a cogliere i frutti del nostro lavoro, un lavoro silente ma efficace. I progetti che presto potranno andare in appalto rappresentano opere pubbliche importanti per tutto il territorio di Modica".

I progetti più rilevanti finanziati per la città sono:

*Area Intermodale San Giovanni (2,8 milioni di euro): Sarà il nuovo hub di interscambio urbano e naturalistico, dotato di servizi smart, telecontrollo accessi, illuminazione intelligente, parcheggi per auto e bus e un ufficio turistico con biglietteria digitale.

*Pista Ciclo-pedonale Maganuco – Marina di Modica (2,3 milioni di euro): 3,7 km di percorso ecologico, realizzato con materiali sostenibili e illuminazione solare, che include anche la rigenerazione della Piazzetta di Maganuco.

*Riqualificazione dello Stadio “Pietro Scollo” (1,87 milioni di euro): L’impianto sportivo sarà trasformato in una struttura polifunzionale e accessibile, con aree verdi, percorsi fitness e la capacità di ospitare grandi eventi fino a 7.000 spettatori.

*Riqualificazione del Polo Commerciale (3 milioni di euro): L’ex SS115 diventerà un moderno asse urbano, con l’introduzione di nuove aree verdi, rotatorie, marciapiedi, illuminazione a led, attraversamenti rialzati e sistemi di videosorveglianza per maggiore sicurezza.

Vale la pena ricordare che il Fua destinato alla provincia di Ragusa è di 52 milioni complessivamente per sei Comuni: Modica, Ragusa, Giarratana, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria che hanno beneficiato dei fondi sulla base dei progetti presentati.

Nella foto, da sinistra: Drago, Monisteri, Antoci, il dirigente dell'Ufficio Tecnico, Fabio Bellaera, l'assessore Armenia