Tre prelievi multiorgani in 3 settimane a Siracusa

Tre prelievi multiorgano, nelle ultime due settimane, sono stati eseguiti all'ospedale Umberto I di Siracusa su altrettanti pazienti ricoverati nel reparto di Anestesia e Rianimazione diretto da Francesco Oliveri e deceduti per massiva emorragia cerebrale spontanea. In tutti e tre i casi sono stati prelevati fegato, reni e cornee dall'equipe dell'ISMETT di Palermo e dall'equipe di Oftalmologia dell'ospedale aretuseo in sinergia con le varie Unità operative coinvolte e con il personale medico e infermieristico del reparto di Rianimazione e della Sala operatoria. Le donazioni sono state possibili grazie alla generosità dei familiari che hanno espresso la non opposizione ai prelievi e al lavoro del Coordinamento Aziendale per i Prelievi e i Trapianti diretto da Graziella Basso, del Servizio 118 che ha seguito la logistica e del Coordinamento regionale Trapianti per la tipizzazione tissutale e la valutazione d'idoneità degli organi.