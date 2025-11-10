Bene confiscato alla mafia consegnato a Catania ai cittadini di San Giorgio

È stato ufficialmente consegnato ai cittadini del quartiere San Giorgio di Catania il nuovo spazio pubblico realizzato su un terreno confiscato alla mafia, in passato appartenuto ai boss del clan Cappello. L'area, che per anni era stata ridotta a una discarica abusiva di rifiuti pericolosi tra cui amianto, oli esausti e materiali di risulta, è stata completamente riqualificata grazie a un progetto del Comune di Catania finanziato con fondi del PNRR e promosso dalla Direzione Politiche per l'Ambiente ed Ecologia nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni confiscati ai clan della criminalità. Alla consegna dello spazio pubblico contiguo promosso dall'assessore ai Beni confiscati alla mafia Viviana Lombardo, il presidente del VI Municipio Francesco Valenti con alcuni consiglieri di circoscrizione, la responsabile della Direzione Ambiente Lara Riguccio, l'esperto del sindaco per i beni confiscati Michele Cristaldi, oltre a numerosi residenti e commercianti della zona. Il progetto, approvato dalla Giunta Trantino nell'ottobre 2024, ha previsto un investimento complessivo di 177 mila euro, interamente finanziato con risorse europee. L'area di 1.125 metri quadrati, situata tra via degli Olmi e via del Faggio, è stata trasformata in uno spazio moderno e funzionale su due livelli, con una zona a verde alberata e un'area giochi inclusiva priva di barriere architettoniche.